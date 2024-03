Verstappen:"Sul ritmo-gara sono tranquillo". Alonso: "Qualche chance in qualifica..."

FORMULA 1

Il tre volte campione olandese concede qualche chance agli avversari per la qualifica, lo spagnolo si nasconde

© Getty Images "Mi sento bene, sono solo prove libere del venerdì comunque. Anche in Bahrain eravamo andati più forte nelle libere che in qualifica... Abbiamo svolto tutto il nostro programma senza riscontrare particolari criticità. Per le qualifiche qualche chance l'abbiamo. Per la gara al momento non ne ho idea, devo ancora parlare con i miei ingegneri". Fernando Alonso non scopre del tutto le carte Aston Martin al termine di una giornata d'apertura del weekend che ha visto il pilota spagnolo (terzo un anno fa dietro alle Red Bull) svettare su George Russell e sul Max Verstappen, dodici mesi fa per una volta secondo alle spalle del compagno di squadra Perez.

© Getty Images

Davanti ai microfoni, il tre volte campione del mondo olandese lascia una porticina socchiusa (ma nulla di più) alla concorrenza per la serata di venerdì e la caccia alla pole position (messa nel mirino da Leclerc), mostrando invece grande sicurezza sulla superiorità sua e della Red Bull sulla distanza del secondo Gran Premio stagionale:

"Nel complesso è andata piuttosto bene. All'inizio la pista era molto scivolosa ma è normale, anche se devo dire che qui hanno fatto le cose davvero per bene. Il nostro passo è discreto, sia per quanto riguarda il giro secco che per il long run. Meglio quest'ultimo, in realtà. Credo che la caccia alla pole sia aperta anche ai nostri avversari. Sulla distanza invece mi sento molto più tranquillo".