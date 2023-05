Red Bull, Verstappen: "Ho dato tutto e preso due volte il muro"

© Getty Images

Max Verstappen si gode un'incredibile pole position nel GP di Monaco, conquistata con un terzo settore da paura: "Sono molto felice, sapevo che sarebbe stato un weekend difficile per noi, non siamo partiti bene nelle libere, ma siamo migliorati molto. In qualifica ho dato tutto, sono stato cauto nei primi due settori, poi ho spinto nell'ultimo, ho preso due volte il muro, ma alla fine ho fatto la pole e sono molto contento di questa prima volta. La gara? Sarà necessario partire in modo pulito, però possono esserci Safety Car, pioggia... Comunque sappiamo che sul passo la macchina è fantastica, io devo mantenere la calma e fare una gara pulita".