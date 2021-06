Verstappen non si ferma più: "Felice per la pole position"

LE PAROLE

Hamilton: "Red Bull più veloce, ma ci siamo avvicinati"

Max Verstappen ci ha preso gusto e ha conquistato la seconda pole position consecutiva: "Fin qui è stato un ottimo weekend, il giro è stato buono e sono super felice di essere davanti a tutti a casa nostra, è bello guidare una Red Bull qui". Il suo rivale Lewis Hamilton scatterà in seconda piazza grazie alla penalizzazione di Bottas: "Loro sono più veloci, ma ci siamo avvicinati e magari domani piove...".

Il campione del mondo della Mercedes spera dunque nel maltempo per poter attaccare il leader della classifica: "Non è stata la mia miglior qualifica. La Red Bull ha dimostrato di essere più veloce di noi anche sul passo gara, hanno circa due decimi e mezzo di vantaggio. Noi siamo migliorati e possiamo stargli vicino, ma sarà difficile superarli".

Secondo tempo ma quinta posizione in griglia per Bottas: "Peccato per la penalità, ho fatto una buona qualifica. Mi sentivo bene in macchina, ma domani è un nuovo giorno. La gara sarà lunga e tutto sarà possibile".