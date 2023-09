Verstappen: "Io e i ferraristi molto vicini, gestione-gomme decisiva per la gara" 

GP ITALIA F.1

Il campione in carica punta senza mezzi termini al bis del suo primo successo monzese di dodici mesi fa

© Getty Images "È andata bene, abbiamo fatto dei buoni miglioramenti rispetto a ieri. In qualifica si è visto in ogni sessione che eravamo tutti molto vicini. Sono contento del secondo posto quest'oggi. Ovviamente proveremo a vincere, in gara normalmente siamo veloci. Intanto ci godiamo questa prima fila. Siamo stati tutti e tre vicini là davanti, io e i due ferraristi. In gara i margini sono piuttosto ristretti dobbiamo provare a gestire gli pneumatici meglio di loro. Lo scopriremo in gara". Max Verstappen accetta il verdetto delle qualifiche ma volta subito pagina e sposta il focus sul Gran Premio, puntando "inevitabilmente" al gradino più alto del podio e quanfi a confermare la vittoria di dodici mesi fa sullo storico asfalto monzese.

© Getty Images

"Penso di poter lottare per il podio, abbiamo il passo per farlo. Solo che qui il degrado degli pneumatici è limitato, montiamo ali molto ridotte e la scia non fa poi tutta questa differenza, quindi superare non è semplice. Cercherò di sfruttare le opportunità che si presenteranno".

Così George Russell al termine delle qualifiche. Il pilota inglese salva il bilancio Mercedes nelle prove ufficiali del Gran Premio d'Italia che non regalano invece grandi soddisfazioni a Lewis Hamilton, mai in evidenza nelle due giornate di prove