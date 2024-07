Verstappen: "I regolamenti sono fatti per rallentare chi vince, l'ho messo nel conto"

NUMERO UNO

Il tre volte iridato spinge il suo team a portare nuovi aggiornamenti dopio due GP a secco di vittorie

© Getty Images "I regolamenti sono fatti per cercare di rallentare la squadra che vincente. È sempre stato così, no? Quando sei tu a inseguire ti sta bene, se invece sei al top è la cosa che non vuoi. Tutti sono d'accordo, bisogna solo metterlo nel conto". Due Gran Premi di fila senza mettere piede sul gradino più alto del podio sono per Max Verstappen una sgradita evenienza quasi un "vulnus" verso e proprio, anche se il passo indietro è uno solo (tanto a Spielberg quanto a Silverstone) Max ha chiuso al secondo posto e anche se a batterlo è la Mercedes e lui limita le perdite al solo orgoglio, allungando invece in testa alla classifica su Lando Norris e sulla McLaren. Verstappen non rinuncia però a spingere e prima ancora a pungere i suoi, in una fase della stagione nella quale buona parte del vantaggio tecnico degli altri top team sembra in buona parte scemato.

Lo fa, il tre volte iridato, dall'alto del ruolo ormai conclamato di uomo-guida e "collante" dei Tori, al tempo stesso non del tutto al riparo della corte spietata da parte di Toto Wolff e della Mercedes, la squadra che lo ha appunto costretto al secondo gradino del podio in Austria e in Inghilterra: un dettaglio tutt'altro che insignificante per chi - come tutti i grandi campioni della Formula Uno, deve sempre guardare avanti, alla squadra in grado di sfruttare le regole meglio della concorrenza.

"Quello di Silverstone è stato un weekend di alti e bassi, avevamo alcun cose da provare e, ovviamente, il tempo non ha aiutato. Ma se non avessimo avuto danni al fondo, saremmo stati sicuramente in lotta per la pole. Questo è un aspetto positivo. Dobbiamo continuare a spingere, dobbiamo continuare a portare delle piccole novità, so che arriveranno e speriamo che siano un po' migliori degli aggiornamenti delle altre squadre. Sono fiducioso che tutti all'interno della fabbrica stiano sempre spingendo al massimo per cercare di mettere ancora più performance nella macchina ma... gli altri fanno altrettanto!