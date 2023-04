 Verstappen: "Ho un'ottima macchina per la gara". Perez: "Qui si può superare"

FORMULA 1

I piloti del team canpione del mondo puntano a mettere la freccia sul poleman ferrarista dopo il semaforo

© Getty Images "Non sono così sorpreso dalla pole della Ferrari e soprattutto da Leclerc che qui è sempre andato fortissimo, anche quando guidava la l'Alfa Romeo Sauber. Noi però siamo molto vicini. A Baku è sempre difficile mettere insieme tutto il giro, nel secondo tentativo ho provato qualcosa di diverso che non è stato l'ideale per il tempo finale. Qui è davvero dura, ma siamo secondi e sappiamo di avere un'ottima macchina in gara. Domenica dovrò solo superarne una... Nel complesso non è male anche se uno vorrebbe sempre partire davanti". Max Verstappen rende onore alla pole ferrarista ma allo stesso tempo mette in guardia Leclerc in vista del Gran Premio dell'Azerbaijan, magari puntando a... giocare d'anticipo nella gara Sprint del sabato pomeriggio

Terzo a soli centoquattro millesimi dal suo compagno di squadra, Sergio Perez ha un buon feeling con le caratteristiche del tracciato cittadino di Baku e non nasconde le sue ambizioni, anche se è difficile immaginarlo in grado di interferire fin da subito nel duello tra Verstappen e Leclerc. L'attuale superiorità della Red Bull nei confronti della concorrenza potrebbe aiutarlo sulla distanza.

"È stato un Q1 piuttosto complicato a causa delle bandiere rosse, poi abbiamo tenuto lo stesso set di gomme perché non volevamo sprecarle. È stato difficile passare senza commettere errori. Sono un po' deluso, pensavo di fare qualcosa di più. Il mio giro non è stato pulito ma se c'è una gara in cui si può superare è proprio questa. Sapevamo che questo weekend la Ferrari sarebbe stata la minaccia più grossa per noi: credo che Leclerc abbia fatto un giro fantastico".

La terza fila è aperta da Lewis Hamilton che consegna ai microfoni questo commento alla fine delle qualifiche:

"Stiamo spingendo al massimo, ogni coltre che entriamo in pista. Trovare prima il momento giusto, poi il ritmo e per finire raggiungere il limite non è facile su questa pista. Ho fatto fatica nel Q2: potevo fare meglio ma mi è mancato l'ultimo giro. Nel Q3 c'erano tutte le premesse per migliorare ma sono solo riuscito a ripetere il mo tempo precedente. Per sopravanzare Sainz mi sarebbe servito più tempo... La mia posizione in griglia per domenica non è poi male. Certo, come squadra non ci basta, noi vogliamo vincere. Purtroppo è così anche per i nostri diretti rivali".