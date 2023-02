Verso il Mondiale: gioco delle coppie, tra rischio calcolato e azzardo totale

FORMULA 1

Sotto la lente d'ingrandimento il potenziale "umano" delle dieci squadre a meno di due settimane dal via della stagione

© McLaren Twitter Coppie che scoppiano di salute e coppie che... scoppiano e basta o quantomeno rischiano di farlo: la griglia di partenza del Mondiale che scalda i motori (ah no, le power unit) questo fine settimana nei test precampionato di Sakhir è ricca di confronti interne che - è vero - nono sono mai mancati, anzi fanno parte del gioco - ma che indubbiamente costituiscono il sale della sfida e quindi, perché non fare ancora una volta le carte allle dieci squadre ed alle loro formazioni di partenza?

© Aston Martin Twitter

È la storia stessa del Mondiale, come detto. Da una parte squadre equilibrate (e sono la stragrande maggioranza, verrebbe da dire: a ragion veduta), che puntano tutto su una coppia di piloti ben assortita ed affiatata, che offra precise garanzie di collaborazione per massimizzare il bottino nella classifica Costruttori. Dall'altra squadre che puntano invece tutto sulla strategia ad una sola punta, nella convinzione (di più: certezza) che sia la traiettoria più beve verso la vittoria. Tradotto nel linguaggio del Mondiale 2023: Red Bull contro tutti. Sì perché nella starting grid di quest'anno (anche di quest'anno) spunta il caso isolato - e vincente -dei campioni del mondo incarica from Milton Keynes. Max Verstappen leader indiscusso, Sergio Perez uomo-tuttofare, pilota capace di portare il contributo necessario e sufficiente alla causa, magari facendo le veci (vincenti) di SuperMax nei rarissimi inciampi del "Primo Toro". Non esistono, nella suddetta griglia, situazioni di pari e voluto... "squilibrio", fatta forse eccezione di Aston Martin, dove la differenza di spessore tra Fernando Alonso e Lance Stroll è palpabile ma poi alla fine inconsistente, stante lo status di "figlio del capo" (senza offesa, solo per rendere l'idea) del canadese che - tanto per dire - l'anno scorso ha racimolato la metà dei punti del suo ex compagno di squadra ed ex pilota di Formula Uno (di nuovo, senza offesa) Sebastian Vettel.

© Ferrari Twitter

Il resto del gruppo si suddivide (a nostro modesto parere) in due sottogruppi: le coppie equilibrate ed affidabili e quelle equilibrate ma potenzialmente esplosive. È collaudata prassi - da parte di CEO, Team Principal ed ingegneri variamente graduati, mettere uno contro l'altro i propri piloti, allo scopo di accelerare sviluppo della monoposto e conseguimento di risultati. Va de sé che se sulle ali hai stampato "Ferrari" o "Mercedes" il rischio è calcolato ed il risultato assicurato, mentre se il tuo blasone deve ancora affermarsi, beh... la storia è un po' diversa. Hamilton e Russell (per quanto divisi da sette titoli iridati) cosiccome Leclerc e Sainz (ai blocchi di partenza nella caccia del loro primo) formano coppie sulle quali Brackley e Maranello possono contare: i singoli episodi, le singole gare possono scatenare la rivaltà e magari qualche malumore, la gestione del loro rendimento non sarà però mai davvero a rischio, salvo eventualmente avvantaggiare la caccia di Verstappen al tris consecutivo: questo però è un passo successivo e... tutto da dimostrare.

© Alpine Twitter

Il nodo viene al pettine quando ad essere chiamato in causa è il potenziale di coppie come quella formata da Esteban Ocon e Pierre Gasly in casa Alpine e quella formata da Lando Norris e Oscar Piastri in casa McLaren: storicamente rivali (fin dai tempi del kart) ed ora separati in casa i due francesi (pure... l'aggravante) del team Bleu, diversamente emergenti e decisi a prendersi un ruolo dominante l'ormai esperto Norris da Bristol e la "rookie sensation" di Melbourne Piastri che già si candida... all'Oscar! Ocon e Norris non possono certo contare sulla loro maggiore esperienza nelle rispettive squadre, di sicuro il rapporto (di forza) con Gasly e Piastri determinerà l'esito della prevedibile "bella" tra Alpine e McLaren nella caccia al quarto posto tra i Costruttori.

© Team Haas Twitter

Riflessi iridati (ma sono nel senso della classifica generale) li avrà la chimica interna delle squadre destinate a spartirsi le caselle della secondà metà del ranking. Già detto di Aston Martin - d al netto del potenziale delle monoposto che guidano - il binomio più solido è quello formato da Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg in casa Haas, mentre le chances di "successo" di Alfa Romeo Sauber sono legate al salto di qualità di Guanyu Zhou nella sua seconda stagione iridata ed alla tenuta "alla distanza" di Valtteri Bottas, i cui "giorni grandi" sono ormai palesemente lontane... all'orizzonte dei suoi specchietti retrovisori.

© Alpha Tauri Twitter

Quanto a Williams ed Alpha Tauri, le rispettive scelte sono state condizionate da ragioni... geopolitiche variamente declinate. E se è difficile che Logan Sargeant faccia peggio di Nicholas Latifi a fianco di Alexander Albon, resta un mistero insondabile il piano alla base della coppia formata da Yuki Tsunoda e Nyck De Vries da parte di Alpha Tauri e le relative chances a breve termine di ribaltare un trend che ha visto i "Tori di riserva" pasare dal sesto posto Costruttori del 2021 al nono e penultimo della scorsa stagione. Viene solo da dire, in chiusura: liberi di stupirci!