Vasseur: "Due GP per capire se la SF-25 è da titolo, siamo sulla strada giusta"

"La SF-25 è un'evoluzione della monoposto che l'ha preceduta. È sempre così nell'ultimo anno di un nuovo regolamento tecnico, ormai completamente sviscerato in ogni suo aspetto. Detto questo, una nuova macchina lo è comunque almeno al novanta per cento. La SF-25 nasce sulla base - molto buona - delle Ferrari degli ultimi quattro anni. Non c'era bisogna di fare una rivoluzione. I primi giri di pista sono andati bene, non ci sono notizie particolari da dare ed è meglio così perché qualcosa di rilevante in questa primissima fase potrebbe essere solo un problema! Stiamo facendo conoscenza con la SF-25 per indirizzarne lo sviluppo, che quest'anno punterà molto sull'aerodinamica. Sulla carta ci sono ancora quattro squadre in lotta per le vittorie di tappa e per i titoli. Dopo i primi due GP dovremmo essere in grado di capire se potremo lottare con la nostra concorrenza diretta o meno. Per quanto riguarda le nostre forze, abbiamo fatto diverse assunzioni negli ultimi mesi e non abbiamo ancora finito ma onestamente non è tanto una questione di persone, quanto di farle lavorare bene tra di loro. Da questo punto di vista al momento posso ritenermi soddisfatto, siamo sulla strada giusta".