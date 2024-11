Leclerc: "Ci è mancato il passo". Vasseur: "Ci rifaremo a Las Vegas"

"È stata una gara molto lunga e impegnativa e i piloti sul podio oggi sono quelli che non hanno sbagliato nulla e che quindi lo meritano di più.

La nostra giornata è stata agrodolce: da una parte, infatti, non posso nascondere la frustrazione per il fatto che faticavamo a tenere la macchina in pista in condizioni limite, specie nel finale di gara, principalmente a causa delle scelte di assetto che avevamo fatto per oggi. D’altro canto, però, abbiamo finito la corsa davanti alle McLaren, qualcosa di certamente inaspettato che ci è molto utile nella corsa al titolo Costruttori.

Ora torniamo a casa per ricaricare le batterie in vista della tripletta che porterà alla conclusione della stagione nella quale daremo il massimo per provare a portare a casa il titolo. Charles Leclerc tira così le somme di un fine settimana sottotono per la Scuderia dopo le due vittorie consecutive di Austin (lui stesso) e Mexico City (Sainz).