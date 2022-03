Un Mondiale in salita: dopo il caso Uralkali-Mazepin, Haas subisce ancora: in ritardo ai test di Sakhir

FORMULA 1

Un contrattempo dopo l'altro per il team "cenerentola" del Mondiale dello socrso anno.

di

Stefano Gatti

Non c'è pace per il Team Haas. Al centro dell'attenzione nei giorni scorsi per la rescissione dell'accorco con lo sponsor russo Uralkali ed il conseguente appiedamento di Nikita Mazepin, la squadra americana dovrà con ogni probabilità rinunciare al primo dei tre giorni di test in programma da giovedì 10 a sabato 12 marzo a Sakhir per un problema al cargo che doveva trasportare monoposto e ricambi in Bahrein, dove nella seconda metà della settimana va in scena la test giorni decisiva in vista del via del Mondiale sulla stessa pista.

Un contrattempo in più per una squadra che - dopo un 2021 costantemente in fondo alla griglia - puntava ad un deciso passo in avanti e che nella giornata di mercoledì 9 marzo dovrebbe annunciare il nome del pilota che prenderà il posto di Mazepin. Nei test di Sakhir intanto Mick Schumacher sarà affiancato da Pietro Fittipaldi ma è tutt'altro che certo che il brasiliano (già im forza al tem come pilota di riserva) dia promosso al ruolo di pilota titolare. Della ristretta rosa dei candidati (serve un pilota esperto e immediatamente pronto) fanno parte Antonio Giovinazzi e Nico Hulkenberg.

In Bahrein il team USA punta a girare con più costanza rispetto al difficile esordio nella sessione di Barcellona di fine febbraio. Per tutte le dieci squadre che si preparano al via del Mondiale - nel weekend dal 18 al 30 marzo - l'imperativo è quello di risolvere il problema del "porpoising" che ha afflitto più o meno indistintamente tutti. Si riparte comunque... dal Mercedes che ha chiuso lo Shakedown Test catalano davanti a tutti, con il miglior tempo di Lewis Hamilotn e George Russell.