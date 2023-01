È ufficiale: GP Cina cancellato e non sostituito, un mese di sosta ad aprile

© Getty Images

Il Mondiale di Formula Uno 2023 si correrà... sulla distanza di ventitrè tappe. Definitivamente cancellato il GP della Cina che l'Organizzatore del Mondiale ha deciso di non sostituire, pubblicando il calendario definitivo che a questo punto osserverà una sorta di sosta di quasi un mese tra il GP d'Australia del 2 aprile e quello dell'Azerbaijan del 30 (a Shamnghai si sarebbe dovuto correre domenica 16 aprile. Il Mondiale dovrà quindi fare a meno per il quarto anno consecutivo della tappa in uno dei suoi mercati principali. Gli ultimi vincitori del GP della Cina (nel 2019) restano Lewis Hamilton e la Mercedes. Il Mondiale 2023 scatta domenica 5 marzo in Bahrain e si concluderà domenoica 26 novembre ad Abu Dhabi.