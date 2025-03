Tsunoda sulla Red Bull da Suzuka, Lawson retrocesso alla Racing Bulls

Come largamente annunciato fin da domenica 23 marzo nell'immediato dopogara di domenica scorsa a Shanghai, Red Bull "taglia" Liam Lawson e lo sostituisce (come era altrettanto largamente inevitabile) con Yuki Tsunoda, completando l'operazione-staffetta con lo spostamento del neozelandese nel team b VISA Cash App Racing Bulls con il quale Tsunoda aveva iniziato la stagione: la sua quinta nel Mondiale e nel team - dal 2021 al 2023 Alpha Tauri - con il quale aveva esordito in Formula Uno quattro anni fa. Preferito lo scorso autunno proprio al pilota giapponese, Lawson perde il posto dopo il disastroso inizio di stagione nel Gran Premio d'Australia del 16 marzo e in quello della Cina di pochi giorni fa. In nessuna delle due occasioni il pilota ventitreenne di Hastings era riuscito a superare la prima fase delle qualifiche, scattando da fondo griglia per poi ritirarsi anzitempo a Melbourne e chiudere dodicesimo a Shanghai, ma solo grazie alla squalifica post-gara delle due Ferrari e della Alpine di Gasly. Nel team Racing Bulls Liam va ad affiancare del rookie franco-algerino Isack Hadjar: un altro cliente difficile per Liam ma... non quanto l'inarrivabile Verstappen che diventa ora il metro di giudizio - da parte della Red Bull - per prendere definitivamente le misure a Tsunoda, pilota talentuoso ma molto discontinuo nelle sue prime stagioni del Mondiale, per poi mostrare segnali di crescita nel corso del 2024, confermati dalle buone performance nelle prime due tappe del 2025, soprattutto in qualifica.