Test F1, Leclerc: "Sensazioni positive, fatti passi avanti". Sainz: "Non so come siamo messi rispetto a Red Bull"

FERRARI

Dopo due giorni di test F1 Leclerc e Sainz tirano le prime somme sul lavoro della SF23 in vista dell'esordio mondiale

Dopo due giorni di test F1 in Bahrain in casa Ferrari sono i piloti a tirare le somme per l'esordio della SF23 in pista. Prima Leclerc e poi Sainz, infatti, hanno girato- e tanto- alla guida della nuova Rossa cercando di "stressarla" per arrivare pronti alla prima gara stagionale in Bahrain del weekend tra il 3 e il 5 marzo. Il vicecampione del mondo Leclerc è ottimista: "Abbiamo fatto degli step in avanti". Diverso il pensiero di Sainz: "Al momento non so se siamo veloci quanto Mercedes o Red Bull".

LECLERC: "SENSAZIONI POSITIVE"

"Alla fine sono dei test, ci sono sempre dei compromessi e sapevo come sarebbe stato il programma. Ieri era dedicato a fare uno scan di tutte le opzioni che avevamo ed è stata una giornata positiva, non c'è da preoccuparsi" ha detto Leclerc in mattinata. Il monegasco, che tornerà in pista nella seconda metà del day-2, è comunque ottimista: "Importante stressare la macchina, per correlare tutti i dati dello sviluppo. Lo abbiamo fatto, era importante e doveva essere fatta subito. Oggi ci concentreremo sul feeling con la macchina, anche se le condizioni sono le più facili. Le prime sensazioni sono buone, abbiamo fatto degli step in avanti su una macchina che è migliorata rispetto alla stagione passata. In gara vedremo dove saremo rispetto agli altri, ma i dati sono in linea con quello che ci aspettavamo".

SAINZ: "MIGLIORARE PASSO GARA"

Archiviato il secondo giorno di test col miglior tempo della mattina, Carlos Sainz è invece un po' più critico: "È stata un giornata di test importante e seguiamo quello che la macchina ci dice. Fino a quando non arriviamo in qualifica non sapremo mai il vero feeling della macchina, ma cerco di seguire il programma prima della gara e siamo focalizzati sulla monoposto per capire dove andare e dove non andare. La nostra priorità è migliorare il passo gara perché in qualifica andavamo bene. Al momento non so se siamo veloci quanto Mercedes o Red Bull".