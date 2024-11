Stretta sulle parolacce, i piloti contro la Fia: "Vogliamo essere trattati da adulti"

È scontro totale tra i piloti di Formula 1 e la Fia, in particolare il presidente Mohammed Ben Sulayem dopo le multe inflitte a Max Verstappen e Charles Leclerc per aver imprecato in conferenza stampa. La stretta sulle parolacce ha scatenato la reazione della Grand Prix Drivers' Association (Gpda) che ha criticato il massimo dirigente della Federazione mondiale per il "tono e il linguaggio" usato nell'affrontare l'argomento. "I piloti sono adulti e non hanno certo bisogno di consigli su certe questioni banali, come indossare gioielli o delle mutande” si legge in un estratto. A Singapore, Max Verstappen è stato condannato dalla Fia a "svolgere lavori socialmente utili" dopo aver descritto con un'espressione volgare la sua auto in una conferenza stampa. Leclerc è stato invece multato in occasione del GP del Brasile dello scorso weekend per essersi lasciato scappare una parolaccia nella conferenza stampa post-gara in Messico.