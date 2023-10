Sprint Shootout: dieci minuti di prove libere per familiarizzare con le modifiche ai track limits

GP QATAR F.1

Le qualifiche della Sprint al via con venti minuti sul programma originale

© Getty Images Losail, si cambia: la Federazione Internazionale ha deciso di modificare il programma del diciassettesimo appuntamento iridato: le qualifiche della gara Sprint verranno precedute da una mini-sessione di dieci minuti per permettere a squadre e piloti di familiarizzare con le modifiche a livello di "track limits" alle curve 12 e 13 (e relativi cordoli), dopo che l'esame da parte di Pirelli (e segnalazione alla FIA) degli pneumatici utilizzati nella giornata di venerdì ha evidenziato un danneggiamento anomalo (microlesioni) degli stessi nel ripetuto passaggio sui cordoli, punto critico del circuito di Losail già nella prima edizione del GP del Qatar del 2021. La FIA potrebbe addirittura imporre alle squadre un tetto di giri percorribili con un solo treno di pneumatici e possibilmente tre soste "obbligatorie" nel corso del Gran Premio "full distance" di domenica 8 ottobre. Polemica la reazione di piloti e squadra che (al termine di una riunione) hanno lamentato la mancanza di preavviso sufficiente da parte della Direzione Gara.

"Si tratta di microlacerazioni visibili solo al microscopio ma al tempo stesso anche di un segnale da non trascurare. Abbiamo riscontrato danni sia sul lato interno che su quello esterno. Abbiamo informato la FIA che ha deciso di modificare i limiti della pista tra le curve dodici e tredici. Vediamo dopo i diciannove giri della Sprint se le misure prese basteranno. Per la Sprint stessa dovrebbe essere tutto ok ma se nel GP domenicale una squadra dovesse fare una strategia che prevede uno stint da quaranta giri, ecco che potrebbero esserci dei problemi". (Mario Isola - Pirelli Head of Motorsport)