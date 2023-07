Spa-Francorchamps Prove 1: solo le McLaren nella scia di Sainz

GP BELGIO F.1

Il ferrarista spagnolo guida la classfica di un turno segnato dalla pioggia ma fondamentale in vista delle qualifiche

F1, venerdì di qualifiche sotto la pioggia a Spa













































© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Completamente compromesso dal maltempo il primo (e da programma originale) unico turno di prove libere del GP del Belgio a Spa-Francorchamps, prima delle qualifiche in programma nel pomeriggio, che determineranno lo schieramento di partenza della gara domenicale. La Direzione Gara sta intanto monitorando nell'eventualità che le stesse impediscano lo svolgimento in condizioni di sicurezza. In caso di annullamento (e con l'intera giornata di sabato dedicata alla gara Sprint ed alle relative qualifiche) verranno valutate delle alternative oppure la composizione di una griglia di partenza con i piloti schierati in base alla classifica generale. La pioggia battente ha impedito ai piloti di girare con continuità e di spingere a fondo nel corso di una sessione ulteriormente accorciata da una bandiera rossa. In cima alla classifica dei tempi Carlos Sainz. Il ferrarista precede in classifica le due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri, staccati rispettivamente di 585 millesimi e di un secondo e 277 millesimi. Quarto tempo per Charles Leclerc con l'altra SF-23 di Maranello, staccato di... 4 secondi e 941 millesimi dal compagno di squadra. Quindici i piloti che hanno registrato tempi cronometrati, tra i quali non c'è il leader del Mondiale Max Verstappen, che perderà cinque posizioni sulla griglia di partenza del GP domenicale per la sostituzione del cambio.

Per una volta, la miglior Red Bull in pista è quella di Sergio Perez che "stacca" il quinto tempo in scia alla Ferrari di Leclerc. Nella seconda metà della top ten seguono nell’ordine Alexander Albon con la Williams e - alternati - i piloti di Alpha Tauri e Team Haas Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg. Non va oltre l'undicesimo tempo Fernando Alonso che precede le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Ultimi piloti in classifica Valtteri Bottas e Guanyu Zhou con le Alfa Romeo Sauber. Oltre che per Verstappen, nessun tempo cronometrato per Logan Sargeant (Williams) che ha provocato l'interruzione delle prove andado lungo in fondo al rettilineo del Kemmel, per Lance Stroll con la seconda Aston Martin e per Esteban Ocon e Pierre Gasly con le due Alpine. Vedi anche Formula 1 F1, quinto cambio per Verstappen: sarà penalizzato di 5 posizioni