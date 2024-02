Silverstone rinnova per dieci anni: GP d'Inghilterra fino al 2034

FORMULA 1

Lo storico circuito del Northamptonshire si assicura un posto nel calendario per un intero decennio e punta al secolo di storia

© Getty Images La Formula 1 ha annunciato che il Gran Premio di Gran Bretagna rimarrà in calendario fino al 2034 compreso, grazie ad un'estensione di dieci anni con il promoter Silverstone e il suo proprietario, il British Racing Drivers' Club (BRDC). Il nuovo accordo tra le tre parti vedrà il circuito del Northamptonshire (che ha ospitato nel 1959 il primo GP valido per il Mondiale) entrare nel suo nono decennio di vita dopo aver ospitato il primo Gran Premio di F1 nel 1950. Sullo storico circuito di Silverstone, ricavato alle due origini dalle strade perimetrali di una base RAF della Seconda Guerra Mondiale, si sono affermati tutti i più grandi campioni della storia e la Ferrari vi ha costruito una fetta importante della propria leggenda, battendo a casa loro le squadre inglesi. Negli ultimi anni il Gran Premio di Gran Bretagna è diventato uno degli eventi più seguiti del calendario di F1, con il 2023 che ha attirato alcuni dei più grandi nomi dello sport, della musica e della cultura, poiché la gara ha attirato una folla record di 480mila persone nell'arco del fine settimana, con oltre 60mila fans accampati nell'area locale. L'edizione 2024 del Gran Premio di Gran Bretagna si svolgerà nel primo weekend di luglio: da venerdì 5 a domenica 7.

© Getty Images

"Sono lieto di annunciare che il Gran Premio di Gran Bretagna rimarrà in calendario per altri dieci anni", ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1. "Silverstone è un luogo iconico nel cuore della storia della F1 e mentre si avvicina al suo nono decennio di Gran Premi, l'evento continua ad attirare fans da tutto il mondo per fantastiche corse in pista e l'incredibile esperienza dei fan al di fuori di essa. Vorrei ringraziare Peter Digby del BRDC, Stuart Pringle e l'intero team di Silverstone per il loro duro lavoro e la loro dedizione per portare il Gran Premio di Gran Bretagna a nuovi livelli e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con loro mentre cercano di migliorare ulteriormente le strutture e l'esperienza dei fan nei prossimi dieci anni".

Peter Digby, Presidente del British Racing Drivers' Club, ha dichiarato: "Sono lieto che abbiamo ottenuto un'estensione di dieci anni per ospitare il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 a Silverstone. Questa sicurezza contrattuale fornirà una solida base per l'ulteriore sviluppo della sede mentre continuiamo a migliorare e trasformare il circuito in una destinazione internazionale per il motorsport e il tempo libero per tutto l'anno".