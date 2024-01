Sepang rivuole la Formula 1: appuntamento al 2026?

© Getty Images

Assente da ben sette anni, il Gran Premio della Malesia di Formula 1 potrebbe tornare a fer parte del calendario iridato a partire dal 2026, vale a dire in coincidenza con l'entrata in vigore del nuovo regolamento tecnico. È quanto riporta il sit web malese Careta. Ad ospitare la gara asiatica - cancellata a causa dell'aumento dei costi di organizzazione e del calo delle vendite dei biglietti - sarebbe naturalmente il circuito di Sepang, una delle prime realizzazioni di Hermann Tilke, sede del GP della massima formula dal 1999 al 2017 (diciannove edizioni). Ribattezzato per ragioni commerciali Petronas Sepang International Circuit, il tracciato che sorge non distante dalla capitale Kuala Lumpur è stato inaugurato dalla vittoria di Eddie Irvine con la Ferrari ormai un quarto di secolo fa e "nel 2017 chiuso" (manco a dirlo) dal successo di Max Verstappen, all'epoca alla sua prima stagione completa in Red Bull e alla seconda delle due attuali cinquantaquattro affrmazioni.