Sainz: "Sono di nuovo in corsa, ce la giochiamo alla pari con Red Bull". Leclerc: "Tanti dati da studiare "

FERRARI ALLARME GOMME

Preoccupazione per il consumo degli pneumatici nelle parole dei due ferraristi, ora peraltro di nuovo primo e secondo nel Mondiale.

"È incredibile ogni volta che corriamo in Italia vedere questo sostegno pazzesco, speriamo che domani ci sia un altro finale, Partiremo comunque in prima fila domani. Il passo è buono ma nel finale abbiamo faticato con gli pneumatici anteriori, il destro in particolare. Dobbiamo analizzare tutto per poter rimontare nel Gran Premio". Queste a caldo le prime parole di Charles Leclerc, costretto nel finale del GP Sprint di Imola ad accontentarsi della seconda posizione. Getty Images

"Una volta preso il comando ho provato ad allungare su Verstappen e portarmi fuori dal suo DRS, proprio perché sapevo che sarei stato vulnerabile nel finale. Non è tanto divertente quando ti superano ma so di aver dato tutto. Non è bastato, ma domani ci rifacciamo! Non ci aspettavamo il problema del graining ma... è così. Magari con le hard nel GP andrà meglio. Al momento non ho risposte certe ma abbiamo un bel po' di dati sui quali lavorare".

Da parte sua, Carlos Sainz mostra una certa soddisfazione per la sua rimonta ed il piazzamento finale che raddrizza il suo weekend dopo un venerdì difficile:

"Ho fatto il massimo: il quarto posto significa essere in corsa per la vittoria domani: siamo due contro due là davanti con la Red Bull. Loro sono al momento più veloci di noi sull'asciutto nella seconda metà dello stint con gli pneumatici. Dobbiamo trovare qualcosa per poterli sfidare. Devo dire che con le macchine di quest'anno effettivamente è più facile superare. Ho capito dove devo migliorare: la gara è stata "solida" ma ci manca qualcosa, dobbiamo correggere il problema del graining".