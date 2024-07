Sainz, sì alla Williams per il 2025: avrà una clausola per liberarsi

FORMULA 1

Lo spagnolo prossimo all'accordo con il team britannico che avrebbe accettato le condizioni poste dallo spagnolo

© Getty Images Nuove indiscrezioni di mercato sul futuro di Carlos Sainz, il pilota spagnolo della Ferrari che nel 2025 lascerà il suo posto a Lewis Hamilton. Secondo la testata tedesca F1-Insider, il ferrarista avrebbe accettato l'offerta dalla Williams per la prossima stagione. Il team di Groove sarebbe andato incontro alle richieste di Sainz in termini di ingaggio, competitività (garantita dalla power unit Mercedes) e soprattutto prospettive future.

Sainz infatti avrebbe ottenuto l'inserimento di una clausola che gli permetterebbe di liberarsi dall'accordo in caso di chiamata da Red Bull o Mercedes. In particolare, visto lo stretto rapporto che lega la dirigenza Williams al team principal Mercedes Toto Wolff, Sainz potrebbe avere una corsia d'accesso privilegiata verso Brackley qualora il manager austriaco decidesse di aspettare a mettere in macchina il giovane pilota italiano Kimi Antonelli.