Sainz: "Più di cosi non si poteva fare". Per Leclerc "più feeling, manca la performance" 

GP UNGHERIA

Poca voglia di commentare un risultato deludente da pare del clan ferrarista al termine delle qualifiche ungheresi

© Getty Images "Più di così non si poteva fare... Siamo stati a tre-quattro decimi da McLaren e Red Bull per tutte le prove libere, ci siamo confermati in qualifica. Per quanto mi riguarda sono soddisfatto, ora vediamo cosa si può fare partendo dalla seconda fila". Carlos Sainz riassume così il senso di un turno di prove ufficiali che lo vede ancora una volta più brillante e concreto del proprio compagno di squadra. Charles Leclerc da parte sua lamenta un problema tecnico proprio nel momento meno opportuno: "Non posso certo dirmi soddisfatto... Il mio feeling è migliorato ma la performance non c'è ancora. Nel mio giro veloce del Q3 ho avuto lo stesso problema - con una scalata involontaria - che avevo gà accusato in Qatar. Non sarei comunque andato oltre la quarta-quinta posizione".

© Getty Images

Piuttosto avaro di dettagli anche il Team Principal delle Rosse Frederic Vasseur:

"È stata una sessione difficile ma lo è stata per tutti, magari un po' meno per la McLaren: loro si sono adattati meglio. In qualifica c'erano una ventina di gradi meno che nelle prove libere. Non è stato facile. Il fattore meteo è stato difficile. I nostri piloti sono scesi in pista con la stessa configurazione d'assetto. Leclerc forse era un po' più in affanno per via dell'incidente del venerdì. Probabilmente per la gara tornerà il caldo. Forse con un maggior degrado potremo avere qualche opportunità in più".