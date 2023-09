Sainz: "Darò tutto per vincere". Leclerc: "Mi è mancata la scia, ora puntiamo alla doppietta"

GP ITALIA F.1

I ferraristi lanciano la sfida ai dominatori nel Mondiale nel quattordicesimo appuntamento del Mondiale

© Getty Images "Darò tutto in gara per tenermi la prima posizione, è il primo obiettivo. Cerchiamo di partire bene, fare un bello stint e dare battaglia a Verstappen. Avevo la pelle d'oca appena ho tagliato il traguardo e non ho più smesso di averla guardando il pubblico nel giro di rientro. È davvero qualcosa di fantastico, è stata una qualifica davvero intensa, specialmente nel Q3 tutti abbiamo attaccato al massimo, eravamo al limite. Sapevo di avere un po' di margine, ho spinto sulla Parabolica ed è andata bene. Queste le prime parole di un estasiato Carlos Sainz appena rientrato ai box dopo il giro di rallentamento seguito alla conquista della sua prima pole di quest'anno.

"Abbiamo migliorato in ogni fase della qualifica e alla fine abbiamo fatto un giro a tutta. Non è stata questione di scie, tutti ne abbiamo avuta una. Prove tiratissime, ci siamo divertiti. In gara... vedremo, il passo lo dirà. Se vado in gara puntando a vincere di sicuro non sbaglio, è questione di mentalità". Chiude così la sua anali post-qualifica Sainz, che mostra di credere a una domenica da sogno per il popolo ferrarista ma al tempo stesso tiene i piedi per terra.

"Complimenti a Carlos. Sono un pochino deluso, volevo essere primo vedendo che c’è Carlos al primo posto, è grandioso per la Ferrari. Ha fatto un lavoro incredibile tutto il weekend, io ho faticato nelle libere, avevo preso una direzione sbagliata, poi mi sono allineato a Carlos. In qualifica sono riuscito a mettere tutto insieme. Nel Q3 purtroppo non ho avuto la scia e questo ci è costato almeno una posizione. Ma dobbiamo essere contenti. Non sorrido molto spesso quando sono terzo, però essere qui e avere tutto questo sostegno da parte del pubblico è una sensazione fantastica. Proveremo a fare doppietta con Carlos, primo e secondo.Io ci voglio credere: Red Bull è un passo avanti sul ritmo gara ma... io ho buone sensazioni".

Sempre e un po' sorprendentemente alle spalle del compagno di squadra nei due giorni di prove e battuto per la prima volta in qualifica dal proprio compagno di squadra a Monza, Charles Leclerc mastica amaro ma punta sicuramente a mettere a frutto due giorni di lavoro per provare a mettere la freccia nei confronti dello spagnolo. Quest'ultimo da parte sua si gode anche i complimenti di papà Carlos Sr. (due volte campione del mondo rally nei primi anni Novanta del secolo scorso) ai microfoni di Sky:

"Sono felice per lui, so quanto lavoro c'è dietro. I punti però si conquistano di domenica, quindi Carlos deve rimanere concentrato. Fare la pole qui con la Ferrari è speciale: la Rossa quest'anno non è la macchina più forte ma il pubblico di Monza ha spinto mio figlio verso la pole. Non bisogna mai mollare, bisogna crederci sempre e lavorare ogni giorno per migliorarsi".