Sainz: "Buon risultato per il team ma... ci è sfuggita la vittoria"

FORMULA 1

Secondo e terzo gradino del podio per la Scuderia di Maranello ma nelle dichiarazioni dei due piloti prevale la delusione

© Getty Images "Brutta partenza, ho avuto del pattinamento e la gara si è complicata fin da subito. Poi ho dovuto inseguire. Ora voglio riposarmi in vista del GP del Giappone". È di pochissime parole Charles Leclerc nell'immediato dopogara di Singapore. Delusione ed amarezza per il monegasco che scattava dalla pole position ma era stato preceduto dal futuro vincitore Perez già alla staccata della prima curva dopo il via.

© Getty Images

Il doppio podio ferrarista (che vale allungo sulla Mercedes nel Mondiale Costruttori) è completato dal terzo posto finale di Carlos Sainz. A fine gara lo spagnolo prova "faticosamente" a vedere il bicchiere mezzo pieno...

"È stata dura, non ho mai trovato il ritmo sul bagnato, non sono riuscito a stare con i primi. L'asfalto impiegava tanto ad asciugarsi, a me mancava la fiducia ed a quel punto mi sono accontentato. È comunque un buon risultato per il team nel Mondiale Costruttori. Peccato solo non aver vinto..."