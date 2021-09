Ross Brawn: "Verstappen risarcito per gli incidenti di Silverstone e Budapest, Russell scelta obbligata Mercedes"

FORMULA 1

Il Direttore delle Operazioni del Mondiale fa il suo personale ed autorevole punto della situazione dopo il controverso GP del Belgio.

di

STEFANO GATTI

Nella sua rubrica sul sito ufficiale del Mondiale, Ross Brawn è tornato sui fatti di Spa-Francorchamps e - cosa molto più interessante - ha confessato una sorta di "simpatia" per Max Verstappen nella sfida per il titolo con Lewis Hamilton, interpretando la "vittoria dello olandese in Belgio come un sorta di... risarcimento per i passaggi a vuoto (o quasi) di Silverstone e Budapest. Ed è ammirazione allo stato puro quella rivelata nei confronti di George Russell dal direttore tecnico (e molto altro ancor della straordinaria epopea ferrarista ai tempi di Michael Schumacher.

"In definitiva la sicurezza viene prima di tutto e non era sicuro continuare la corsa. La FIA ha fatto il massimo in rapporto a condizioni eccezionali, che non si vedano da decenni. Non è stato il massimo assegnare il punteggio, pur se dimezzato. Però, se non puoi ricompensare la performance in gara, puoi farlo per il coraggio dimostrato nelle qualifiche e - in assenza di una corsa vera - sarebbe stato un peccato non premiare ad esempio il giro da qualifica di Russell".

C'è già tutto nelle prime parole affidate dal 66enne top manager di Formula One alla sua "column" sul sito web del Mondiale: le contraddizioni della domenica da incubo tra le foreste delle Ardenne, la dimostrazione di talento e coraggio del giovane connazionale "promesso sposo" della Mercedes ed un sorte di "giustizia è stata fatta" per il passo avanti in classifica generale di Verstappen grazie al successo nel gran premio meno... "gran" di tutta la storia del Mondiale: premio e basta, appunto.

La vittoria di Verstappen in Belgio rilancia la sua corsa al titolo e quella della Red Bull. Erano entrambi reduci da due gare complicate. Possiamo discutere a lungo sull'incidente tra Lewis e Max a Silverstone ma non sulla pura sfortuna dello stesso Max al via del Gran Premo d'Ungheria, cose che accadono una o due volte all'anno. Ogni stagione ha i suoi alti e basi ed io personalmente mi auguro che Max e Lewis facciano risultato in tutte le dieci gare rimanenti e di poterli vedere lottare per la vittoria. Dispiace invece quando uno dei contendenti perde terreno per un problema meccanica o per un incidente del quali non ha responsabilità. A Zandvoort Verstappen potrà contare sul tifo indiavolato dei suoi connazionali ed io on vedo l'ora di assistere al GP. Gli organizzatori hanno fatto uno sforzo eccezionale, soprattutto con le modifiche alla pista.

L'ultimo pensiero di Ros Brawn è riservato all'attuale pilota della Williams che il "nostro" - pescando nel serbatoio della sua lunga esperienza - paragona a Fernando Alonso per poi chiudere la sua rubrica con una indiretta (ma neanche tanto...) sentenza di "condanna" per il malcapitato Valtteri Bottas!

George Russell è un talento fantastico, ormai lo sappiamo tutti. Lo abbiamo visto alla Williams ed a maggior ragione alla Mercedes, quando ha sostituito Hamilton l'anno scorso nel GP di Sakhir. La sua prestazione in qualifica a Spa-Francorchamps mi ha ricordato quella altrettanto impressionante di Fernando Alonso sul bagnato sempre in Belgio nel 2001 con la poco competitiva Minardi. In condizioni-limite il rapporto pilota-auto cambia radicalmente: lo abbiamo appunto visto con Russell lo scorso weekend. Pur non disponendo di una monoposto da prime file ha surclassato colleghi al volante di auto molto più veloci della su. Dal mio punto di vista, c'è solo una decisione che la Mercedes può prendere per la sua seconda monoposto l'anno prossimo.