Red Bull esclude Max Verstappen dalla festa del Nuerburgring: "È pericoloso"

La Red Bull non si fida

L'olandese non correrà l'evento celebrativo organizzato dal suo team con sede il prossimo 9 settembre. A deciderlo è stato Helmut Marko

Max Verstappen non correrà il "Red Bull Formula Nuerburgring". L'evento celebrativo organizzato dal team con sede a Milton Keynes non vedrà tra i suoi protagonisti attivi" il campione del mondo in carica. A deciderlo è stato il boss Helmut Marko che, ben consapevole delle insidie della famigerata "Nordschleife" (l'anello nord dello storico circuito tedesco) e la... competitività a trecentosessanta gradi dell'olandese ha impedito al suo pilota di mettersi al volante.

“Volevo farlo, ma Helmut non me l’ha permesso - ha raccontato Verstappen. Era certo che avrei cercato di spingere al limite e quindi rischiato tanto, data la pericolosità del tracciato”. Al posto del 25enne olandese, il prossimo 9 settembre ci sarà Yuki Tsunoda. Il giapponese dell'AlphaTauri guiderà una Honda NSX GT3 Evo. In pista scenderanno anche Daniel Ricciardo (quest'anno terzo pilota Red Bull) e il quattro volte campione del mondo (con Red Bull!) Sebastian Vettel, che ha lasciato la Formula Uno al termine della scorsa stagione. Sulla Nordschleife scenderanno vetture di Formula Uno, NASCAR e da drift.

La notizia arriva nei giorni che precedono il weekend del Gran Premio d'Austria, nona tappa iridata nonché gara di casa Red Bull. Sul circuito austriaco Verstappen andrà alla caccia della settima vittoria stagionale. L'olandese sta spadroneggiando nel Mondiale e la sua corsa verso il terzo titolo consecutivo è tutta in discesa. Eppure a SuperMax è stato vietato di prendere parte all'evento promozionale della sua scuderia. Anche perché l'estate che precede la manifestazione teutonica è infuocata. Nell'arco di dieci settimane verranno disputati sei Gran Premi. E la Red Bull vuole chiudere i conti in chiave campionato.

La prima tappa di questo tour de force sarà appunto a Spielberg dove l'olandese ha già vinto quattro volte (2018, 2019 e i due Gp del 2021). Un poker vincete al quale va aggiunto il successo nella Sprint Race dell'anno scorso. Nel 2022 la gara andò a Charles Leclerc. Quella vittoria è anche l'ultima conquistata dalla Ferrari. Il digiuno di un intero anno pesa su ambizioni e aspettative di Maranello, ma difficilmente terminerà in tempi brevi. La concorrenza è salita di livello: quest'anno la Rossa è stata spesso sopravanzata sia dalla Mercedes che dall'Aston Martin. Il successo di Spielberg 2022 rimane un dolce ricordo, nella speranza di ritornare presto sul gradino più alto del podio.

