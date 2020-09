Raikkonen contro lo stile di Hamilton: "Una volta i piloti erano come Hunt..."

Kimi Raikkonen non le manda a dire a nessuno. Così, in un tranquillo mercoledì sera di settembre, ha scatenato i social postando due foto nelle storie di Instagram criticando i look di Lewis Hamilton, specialmente l'ultimo con il quale l'inglese si è presentato giovedì al Mugello. Il finlandese l'ha accostato a James Hunt a petto nudo con birra e sigaretta in mano: "L'evoluzione dei piloti di Formula 1". Poi nella storia successiva ha postato una foto di se stesso visibilmente brillo e con la sigaretta in bocca: "Non preoccupatevi, non tutte le speranze sono ancora perse". Inutile dire che i suoi fan sono andati in visibilio. Iceman non è mai banale.