Qualifiche: Verstappen "incendia" Zandvoort, Leclerc e Sainz nella scia della Red Bull

PROVE UFFICIALI

L'idolo di casa mette a segno la pole per il quindicesimo appuntamento del Mondiale

© Getty Images È di Max Verstappen la pole position nel Gran Premio d'Olanda. Dopo tre sessioni di prove libere piuttosto sofferte (ma tutte in crescendo), il campione in carica batte per ventuno millesimi Charles Leclerc e per novantadue l'altro ferrarista Carlos Sainz. Sullo schieramento di partenza. lo spagnolo sarà affiancato da Lewis Hamilton (+0.306), mentre Sergio Perez (che chiude in testacoda il uso time attack) e George Russell prenderanno il via dalla terza.

© Getty Images

Timing perfetto per il campione del mondo che fa un... investimento a lungo termine nelle prove libere e nelle prime due fasi di quelle ufficiali, risalendo costantemente le classifiche fino a centrare l'obiettivo pole. Vantaggio minimo su Leclerc che si guadagna il diritto ad essere il primo sfidante sulla strada che separa SuperMax dalla decima vittoria del 2022 e dalla quarta consecutiva. Charles sembra d'altra parte l'unico pilota con i numeri necessari a fare lo... sgambetto all'olandese. L'altro ferrarista Sainz (comunque pronta ad approfittare di qualsiasi occasione si possa presentare) non è sembrato sulla prestazione pura all'altezza dai due piloti che gli scattano davanti. Al suo fianco, lo spagnolo si ritrova Lewis Hamilon che si candida ad un posto sul podio, missione alla portata anche di Perez e di Russell che si dividono la terza. Il pilota inglese della McLaren, purtroppo per lui facendo il percorso inverso a quello di Verstappen, perde progressivamente posizioni ma salva la terza fila a fianco del messicano della Red Bull che compromette con un testacoda all'ultima curva le sue chances di raggiungere la seconda.

Quarta fila del tutto... inedita, quella che mette uno a fianco all'altro Lando Norris e Mick Schumacher. Con un piede ormai fuori dall'abitacolo della sua Haas, il tedesco "stacca" una performance largamente inattesa, chiudendo le qualifiche ottavo ad un secondo e un decimo esatto da Verstappen ma a soli 268 millesimi dal pilota inglese della McLaren. Alla fase finale erano approdati anche Yuki Tsunoda e Lance Stroll che occuperanno la quinta fila dello schieramento di partenza: nono tempo per il giapponese di Alpha Tauri, decimo (o meglio nessun tempo) per il canadese di Aston Martin, appiedato da un problema tecnico.