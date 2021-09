Qualifiche Sochi: Norris pole a sorpresa; Ferrari in prima fila con Sainz; 3° Russell davanti a Hamilton

GP RUSSIA F.1 PROVE UFFICIALI

Il pilota della McLaren firma a sorpresa la pole position del quindicesimo appuntamento iridato a Sochi davanti al ferrarita spagnolo.

di

STEFANO GATTI

Lando Norris e Carlos Sainz in prima fila nel Gran Premio di Russia! Nel finale delle qualifiche il passaggio agli pneumatici slick premia McLaren e Ferrari, penalizzando la Mercedes (lenta a reagire) che non va oltre il quarto tempo con Hamilton (autore oltretutto di un errore in corsia box), preceduto anche dal suo prossimo compagno di squadra George Russell. In terza fila Daniel Ricciardo e Fernando Alonso. Settimo Valteri Bottas. In coda a tutti Charles Leclerc e Max Verstappen che hanno risparmiato le loro monoposto in vista del GP, previsto su pista asciutta.

Ribaltone finale nelle qualifiche del Gran Premio di Russia. Dopo averla prenotata nel corse delle prove libere del venerdì e "comodamente" gestita per buona parte dello svolgimento delle qualifiche stesse, la Mercedes getta al vento pole position e prima fila del quindicesimo atto del Mondiale. Hamilton rientra precipitosamente ai box per montare gli pneumatici da asciutto (già in ritardo su buona parte del gruppo) ma tocca con le ruote di sinistra il muretto in corsia box e rovina il musetto, la cui sostituzione (insieme a quella degli pneumatici) viene ulteriormente ritardata per non ostacolare identica operazione (passaggio alle slick) in corso sulla Freccia Nera gemella di Bottas. Risultato: secondi preziosi che se ne vanno e prima fila che svanisce. In pole position va quindi con pieno merito (e per la prima volta in carriera) Lando Norris che abbassa di 517 millesimi il tempo stabilito pochi secondi prima da Sainz, alla sua prima "presenza" in prima fila. Risultato a sorpresa ed entusiasmo alle stelle per il giovane pilota di Bristol che - due domeniche fa - aveva dovuto... rassegnarsi a completare la doppietta McLaren a Monza.

Dopo Spa-Francorchamps, a Sochi ancora un exploit di George Russell in condizioni precarie: la Williams è la prima squadra ad azzardare le slick che - sull'asfalto umido di Sochi - richiedevano due giri di lancio prima del time attack. Il pilota britannico incassa ll fine 990 millesimi da Norris ma apre la seconda fila, completata proprio dal suo prossimo compagno di squadra (+2.057). Terza fila super-esperta, formata da Daniel Ricciardo (vincitore due dpmeniche fa a Monza) e da Fernando Alonso con la Alpine. Non va oltre il settimo tempo Valtteri Bottas, che dividerà la quarta fila con Lance Stroll (Aston Martin).

Qualifiche da... testacoda per la Ferrari che sarà al via dalla prima fila con Sainz e dall'ultima con Charles Leclerc, causa sostituzione della power unit. Il monegasco supera il taglio del Q1, poi esce presto di scena nel Q2, risparmiando la sua SF21 in vista del Gran Premio. Come d'altra parte Max Verstappen, il quale completa solo poche tornate nel Q1 prima di rimettersi in borghese ed assistere al caotico finale di qualifiche che, in un certo senso, sorride un po' anche all'olandese, accorciando la distanza da Hamilton sullo schieramento di partenza.