Miami: Leclerc batte Sainz per la pole; Verstappen e Perez in 2. fila;  3. per Bottas e Hamilton

GP MIAMI F.1 PROVE UFFICIALI

Il monegasco mette a segno la terza pole positions nei primi tre GP del Mondiale.

Charles Leclerc in pole position per il debutto della Formula Uno a Miami ed una prima fila Ferrari completata da Carlos Sainz che chiude a 190 millesimi dal compagno di squadra. Dalla secoda fila scatteranno le due Red Bull di Max Verstappen (che deve abbandonare il suo ultimo time attack), a 195 millesimi dalla vetta e di Sergio Perez (+0.240). Terza fila per uno straordinario Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo e per un parizlamnete ritrovato Lewis Hamilton. Miami, una prima fila tutta Rossa





































































Una parata rossa per la prima edizione del Gran Premio di Miami e - ancora una volta - l'attuale supremazia di Leclerc nei confronti del compagno di squadra Sainz. Alla sua dodidesima pole ferrarista (pari merito con Vettel, una sola in meno di Alberto Ascari), Charles supera qualche incertezza nelle prime curve del suo giro record, spinge al limite la F1-75 numero 16 e regola il madrileno per 190 millesimi. Più importanti ancora sono però i cinque millesimi che impediscono a Verstappen (che abortisce il suo ultimo assalto per una piccola sbavatura nel primo settore del tracciato) di affacciarsi sulla prima fila dello schieramento, costringendolo ad accontentarsi di un posto in seconda fila, affiancato dalla Red Bull gemella di Perez. Situazione potenzialmente molto favorevole alla Scuderia di Maranello al via, senza dimenticare che - allo spegnersi del semaforo - Sainz si gioca forse l'ultima chance di rimettersi in corsa per il titolo, tentando una già complicatissima risalita nelle gerarchie interne, soprattutto dopo l'ennesimo errore in prova (nelle libere del venerdì).

Getty Images

Per la Ferrari (che non occupava per intero la prima fila dal GP del Messico del 2019 e negli USA non faceva la pole dal 2006: Michael Schumacher a Indianapolis) si tratta di un'occasione d'oro di tornare sul gradino più alto di un podio al quale, dando per scontate le ambizioni Red Bull, punta anche Lewis Hamilton che si riaffaccia alle posizioni che contano, lasciandosi alle spalle George Russell, rimasto fuori dalla fase finale delle qualifiche. Il sette volte iridato trova al suo fianco... l'ex compagno di squadra Bottas che non smette di stupire e - al volante dell'Alfa Romeo Sauber - lo batte per 150 millesimi. Dalla quarta fila muoveranno invece Pierre Gasly e Lando Norris. Alpha Tauri mette nel mirino la zona punti anche con Yuki Tsunoda che divide la quinta fila con Lance Stroll.

Getty Images

Sesta fila all'insegna della delusione per Fernando Alonso (che puntava ad un posto al sole, nelle prime tre file) e per il già citato Russell che non riesce questa volta a mettersi alle spalle Hamilton e dovrà dare dimostrazione di grinta e carattere per rimontare su di un tracciato ricco di trappole. Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo compongono una settima fila all'insegna dell'esperienza ma di ripiego rispetto alle performances dei rispettivi compagni di squadra. Ottava fila tutta Haas per Mick Schumacher e Kevin Magnussen. Tra i muretti di Miami, il tedesco fa valere la propria pulizia di guida rispetto all'irruenza del compagno di squadra danese. In coda allo schieramento, Guanyu Zhou e Alexander Albon precedono solo Nicholas Latifi ed Esteban Ocon. Quest'ultimo non ha presto parte alle prove ufficiali dopo aver danneggiato il telaio della sua Alpine nel terzo turno delle prove libere, nello stesso punto in cui nel turno precedente aveva picchiato Sainz, perdendo il resto del turno e - forse - quel pizzico di confidenza in più che gli sarebbe tornata utilissima nella sfida per la pole con Leclerc: i piccoli dettagli che possono fare una grande differenza: in un Gran Premio e magari nei destini di un'intera stagione.