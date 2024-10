Qualifiche Austin: Norris in pole, prima fila per Verstappen, Sainz  e Leclerc in seconda fila

La seconda metà dello schieramento inizia con la sesta fila occupata da Yuki Tsunoda (VISA Cash App Racin Bulls) e da Nico Hulkenberg con la meno performante delle Haas FV-24 powered by Ferrari. Esteban Ocon con la Alpine e Lance Stroll con la Aston Martin prenderanno il via della diciannovesima tappa del Mondiale dalla settima linea della griglia. Ottava fila in monocolore blu per le Williams di Alexander Albon e Franco Colapinto. Alle loro spalle gli ex compagni di squadra Valtteri Bottas (con la "migliore" delle Stake F1 Sauber) e il già citato Lewis Hamilton, che verosimilmente cercherà qualche opzione in più prendendo il via del GP dal semaforo alla fine della pit lane. Dal fondo scatteranno Guanyu Zhou con l'altra Sauber e Liam Lawson che suo malgrado salda il conto lasciato sul tavolo da Daniel Ricciardo (somma di penalità per cambio degli elementi della power unit).