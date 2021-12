Qualifiche Abu Dhabi, Sainz: "Sfruttato potenziale della SF21". Leclerc: "Passo c'è, posso recuperare"

F1 ABU DHABI

L'ultima gara delle Rosse in stagione partirà dalla terza e quarta fila, ma l'obiettivo e portarsi più avanti possibile

L'ultima qualifica del 2021 della Ferrari si conclude col quinto posto in griglia di partenza per Carlos Sainz e il settimo di Charles Leclerc. Il pilota spagnolo, al primo anno nel box di Maranello, si ritiene soddisfatto di quanto fatto sul circuito di Yas Marina: "Oggi sono felice, dopo Gedda ero abbastanza dispiaciuto, andavo forte ma sono stato troppo aggressivo in Q2 quando non dovevo. Oggi mi sono controllato meglio, ho fatto un bel giro, non perfettissimo ma abbastanza pulito. Ho sempre avuto fiducia in me, ho sfruttato il potenziale della macchina e conquistato un buon risultato". Abu Dhabi, l'ultima pole è di Verstappen Getty Images

"Siamo stati vicini ai top team, oggi mi è mancato solo l’appoggio della gomma e sono comunque riuscito a mantenere la calma per fare un buon giro. Dopo un venerdì difficile oggi siamo stati sul passo che volevamo, domani voglio finire con una bella gara e sicuramente sarò all’attacco. Guardo la classifica, ma non più di tanto, finire quinto significa problemi per Leclerc e a noi interessa anche il campionato costruttori. Finire con una buona gara mi farebbe arrivare alla pausa col sorriso” ha sottolineato il madrileno.

Leclerc, settimo in griglia di partenza, ha commentato così le sue qualifiche: "I primi due settori sono stati ottimi, nel terzo non avevo più gomma. Per cui tutta la velocità che avevo avuto nel t1 e nel t2, l’ho smarrita nel t3. Ho avuto nel corso delle libere uno dei migliori passi gara e spero di potermi confermare domani. Con quella velocità posso recuperare posizioni“.