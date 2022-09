Prove ufficiali: pole Ferrari con Leclerc, Russell in prima fila! Verstappen al via dalla seconda

© Getty Images

Ferrari in pole position con Charles Leclerc che batte di 145 millesimi Max Verstappen e di 268 il proprio compagno di squadra Carlos Sainz. Quarto tempo per Sergio Perez. Per effetto della penalizzazioni però (che colpiscono tra gli altri Sainz, Verstappen e Perez), in prima fila si schiereranno al via Leclerc e Russell, in seconda Lando Norris e lo stesso Verstappen, in terza Daniel Ricciardo e Pierre Gasly, vincitori nel 2021 e nel 2020.