Prove Libere San Paolo: quattro millesimi per Perez su Leclerc, Ferrari pronta alla sfida della pole

PROVE LIBERE 1

È del pilota messicano il miglior tempo nel turno di prove libere che precede le qualifiche del penultimo appuntamento del Mondiale

© Getty Images Solo quattro millesimi dividono Sergio Perez da Charles Leclerc al termine del primo turno di prove libere del GP del Brasile. Il ferrarista è stretto nella morsa delle Red Bull, visto che il terzo tempo è di Max Verstappen. Il campione del mondo si ferma ad altri quattro millesimi da Charles! Libere tiratissime in vista delle prove ufficiali della prima serata italiana. Carlos Sainz incassa 186 millesimi da Perez e chiude quarto davanti alle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Un solo millesimo (per restare in tema) divide il sette volte iridato dallo spagnolo della Ferrari, 202 millesimi di ritardi dalla vetta per il suo compagno di squadra. Le premesse insomma sono quelle di un weekend all'insegna del grandissimo equilibrio tra i tre top team del Mondiale.

© Getty Images

Il penultimo atto del Mondiale si apre con una sessione particolarmente intensa che fa da antipasto alla qualifica, appuntamento-chiave della giornata di apertura di un weekend nel cui menu per la giornata di sabato c'è il sottoclou della gara Sprint, la terza dell'anno dopo quelle di Imola e di Spielberg. Se Leclerc è riuscito con un guizzo finale a separare le due Red Bull (metemdosi esattamente... a metà trada tra Perez e Verstappen), per Sainz la strategia del fine settimana paulista è - pronti via - è sostanzialmente diversa, visto che lo spagnolo è già caricato di cinque posizioni di penalità (che potrebbero aumentare) sulla griglia della domenica, a causa della sostituzione del motore endotermico. Le F1-75 appaiono però subito più brllanti rispetto alla recente e deludente esibizione messicana di fine ottobre. Red Bull nel mirino insomma, ma con un... occhio di riguardo agli specchietti retrovisori, nei quali sono piuttosto ingombranti le sagome delle Mercedes: Hamilton e Russell sono pronti a dare battaglia ed a produrre il massimo sforzo (per il massimo risultato) nel rush finale con Maranello per il secondo posto nel Mondiale Costruttori.

© Getty Images

Alle spalle delle tre grandi potenze, Sebastian Vettel e Mick Schumacher occupano la settima e l'ottava casella della classifica. Il ritardo dalla vetta della classifica dei tempi è di 304 millesimi per il quattro volte iridato (che è di fatto nella scia di Russell), mentre quello del figlio di Michael è di 461 millesimi. Il distacco dai primi sale di un paio di decimi per Valtteri Bottas e per Pierre Gasly che chiudono la top ten. A separare il pilota Alfa Romeo e quello Alpha Tauri c'è un solo millesimo di secondo: 613 per il finlandese, 614 per il francese.

Fuori dalla top ten Alpine e McLaren, a loro volta in piena bagarre per il quarto posto Costruttori, divise come solo la sette punti a favore del team bleu che ha Fernando Alonso in undicesima ed Esteban Ocon in tredicesima posizione. Fa peggio la McLaren, con un indisposto Lando Norris solo quindicesimo e Daniel Ricciardo... inspiegabilmente ventesimo ed ultimo della fila.