Prove Libere 2 : Leclerc batte Sainz, Verstappen solo 5°, subito ko Hamilton

GP OLANDA F.1 PROVE LIBERE 2

Le Rosse del monegasco e dello spagnolo Sainz sbancano il turno di "libere" che chiude la prima giornata della tredicesima tappa del Mondiale.

di

STEFANO GATTI

Due Ferrari in cima alla classifica nel secondo turno di prove del Gran Premio d'Olanda: 154 millesimi di secondo dividono Charles Leclerc da Carlos Sainz al vertice di un turno caratterizzato da due bandiere rosse, la prima delle quali per la perdita di potenza che ha appiedato Lewis Hamilton praticamente subito, costringendolo ad accontentarsi dell'undicesimo tempo. Max Verstappen da parte sua non è andato oltre il quinto tempo a 362 millesimi da Leclerc e preceduto da Esteban Ocon e Valtteri Bottas, autori del terzo e del quarto tempo.

Ferrari da record nel time attack, Verstappen velocissimo sul passo gara e Hamilton... non pervenuto causa perdita di potenza della sua W12, ferma a bordo pista già nelle battute iniziali delle prove libere 2 del Gran Premio d'Olanda. Solo 154 millesimi separano Leclerc da Sainz al vertice di una classifica nella quale brillano anche le Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso. Il vincitore del GP d'Ungheria ed il due volte campione del mondo strappano il terzo ed il sesto tempo di una sessione interrotta per ben due volte dalla bandiera rossa: prima per la panne di Hamilton, poi per lo "spiaggiamento" in via di fuga della Haas di Nikita Mazepin. Ocon chiude il turno negli... scarichi della SF21 di Sainz, Alonso a soli sedici millesimi dalla Mercedes di Valtteri Bottas.

La marea orange lascia il rinnovato (ma piacevolmente old style) di Zandvoort senza poter commentare un vero e proprio exploit del proprio idolo: Max Verstappen. Battuto da Hamilton in mattinata, il padrone di casa non va oltre la quinta performance velocistica del pomeriggio ma brilla nell simulazione del passo gara.

La seconda metà della top ten, aperta dal già citato Alonso, prosegue con Pierre Gasly e Lando Norris (settimo ed ottavo tempo) e si chiude con Antonio Giovinazzi (molto buono l'avvio di weekend dell'italiano, già ottavo in FP1) ed il decimo di Sebastian Vettel con la migliore delle Aston Martin. Sergio Perez (dodicesimo) "riesce" a rimanere alle spalle del disoccupato Hamilton. Sedicesimo tempo per Kimi Raikkonen, alla prima tappa del suo "farewell tour", discreta prestazione per Schumacher (dicissettesimo). Sembrano invece lontano i "giorni grandi" di George Russell a Spa-Francorchamps. Il prossimo compagno di squadra di Hamilton in Mercedes è ventesimo ed ultimo (ad un secondo e 953 millesimi da Leclerc, un abisso su una pista tanto corta), con una Williams qui parecchio "ingaggiata" con l'altrettanto mediocre Haas. Meno male che il suo Mondiale la storica scuderia fondata da sir Frank lo h già vinto con i punti pesantissimi dell'anomalo (mettiamola così) GP del Belgio.