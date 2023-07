Prove 1 Silverstone: Verstappen allunga già, Ferrari nella top five con Leclerc

PROVE 1

Dominio del team campione del mondo al via del weekend del decimo appuntamento del Mondiale

© Getty Images Red Bull in controllo nel primo turno di prove del Gran Premio d'Inghilterra. Sotto il sole di Silverstone Max Verstappen rifila 448 millesimi al compagno di squadra Sergio Perez. Alle spalle dei "Tori" Alexander Albon si regala (e regala al pubblico inglese) un inaspettato terzo tempo a quarantuno soli millesimi dal messicano. Quarto tempo per Fernando Alonso sulla pista di casa (in tutti i sensi) di Aston Martin chiudendo a 668 millesimi da Verstappen. Charles Leclerc chiude la top five con la migliore delle Ferrari (dodici soli millesimi in più del due volte campione del mondo spagnolo), mentre l'altro ferrarista Carlos Sainz è settimo a 757 millesimi dalla vetta. A separarlo da Leclerc è Esteban Ocon che chiude sesto con la Alpine. Fuori dalla top ten le due Mercedes: dodicesimo tempo per Lewis Hamilton, quattordicesimo per George Russell.

La partenza... falsa delle Frecce d'Argento permette a Lance Stroll e ai due piloti McLaren di entrare nei primi dieci del turno d'apertura del fine settimana. Ottavo a tempo a sandwich tra Lando Norris e Oscar Piastri per Lance Stroll al termine di un turno dedicato prima al time attack e poi - anzi nel finale - al ritmo gara. Nulla di nuovo per ora sotto il sole di Silverstone: Verstappen ha imposto subito la sua legge e - casomai ce ne fosse stato bisogno - chiarito a tutti la sua intenzione di mettere a segno la sesta vittoria consecutiva nel... secondo GP di casa consecutivo di Red Bull. Da parte sua, Perez manda segnali di risveglio ma incassa un distacco pesante (prossimo al mezzo secondo) dal suo capitano. Da rimarcare il terzo tempo della Williams con Albon (Logan Sargeant è diciassettesimo) nella scia dello stesso Perez: un tempo difficilmente ripetibile in qualifica da parte di Alex e dal senso molto... promozionale.

© Getty Images

Non brillano particolarmente Leclerc e Sainz. Il quinto e il settimo tempo del monegasco e del messicano devono essere una base di partenza per puntare alle prime due file, senza dimenticare che la sfida sarà contro Aston Martin e Mercedes. Nella seconda metà del ranking, rialza la testa Nyck De Vries che chiude undicesimo con Alpha Tauri (il suo compagno di squadra Yuki Tsunoda è sedicesimo). Non va oltre il tredicesimo tempo Pierre Gasly con la seconda Alpine, stretto tra le due Mercedes che non scoprono le loro carte e incassano distacchi superiori al secondo da Verstappen. Inizio di weekend tutto in salita per i due team powered by Ferrari: Alfa Romo è quindicesima con Valtteri Bottas e diciottesima con Ghuanyu Zhou. Ultima fila virtuale per Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, autori rispettivament del diciannovesimo e del ventesimo tempo.