Primo giorno di scuola per Carlos Sainz Jr. a Maranello, parte l'avventura con la Rossa

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

Ingaggiato per sostituire Sebastian Vettel, Carloz Sainz Jr. forma con Charles Leclerc la più giovane coppia di piloti Ferrari negli ultimi cinquantadue anni. Lo spagnolo ha fatto ieri la conoscenza con Maranello, con gli uomini assieme ai quali lavorerà la prossima stagione e... con l'abitacolo della Rossa, per un primo "seat-fit" in vista della prossima stagione, quando lui e Leclerc affronteranno il Mondiale della riscossa al volante della nuova Ferrari da GP, che si chiamerà molto semplicemente SF21.

Lascia l'arancione della McLaren per indossare il rosso (piuttosto opaco quest'anno) della Ferrari e con Charles Leclerc va a formare la coppia rossa più... verde dal 1968. Insomma, un inizio a colori per l'avventura di Carlos Sainz Jr. in sella al Cavallino Rampante. Il 26enne madrileno ed il 23enne monegasco non raggiungono appunto il mezzo secolo d'età, "rasentando" quindi il primato del binomio formato nell'ormai lontanissimo 1968 da Chris Amon e Jacky Ickx. Risultati non particolarmente eccitanti, quelli colti allora dal campione neozelandese e da quello belga, con l'unica vittoria mesa a segno da quest'ultimo nel GP di Francia a Rouen ed il quarto posto nel Mondiale Costruttori. La speranza, anzi l'intenzione, è quella di andare oltre e soprattutto di non replicare questo mediocre 2020, puntando ad un lavoro che dovrà vedere i suoi frutti nel 2022. Ecco intanto le prime parole di Sainz Jr. da pilota Ferrari:

"È la mia prima volta in rosso e, come potete immaginare, è molto speciale. Un giorno speciale, che probabilmente non dimenticherò mai. Sono prontissimo e motivatissimo: ho lasciato l'Inghilterra, è tutto un po' nuovo a mi sento completamente pronto per questa nuova sfida. Ora qualche giorno di 'stacco' a Natale, per... ricaricare le batterie il più rapidamente possibile. Ma tornerò qui già ai primi di gennaio per aiutare la squadra a muoversi il più velocemente possibile nella giusta direzione. Non ne vedo l'ora".

Con l'arrivo di Carlos Jr. a Maranello, oltre che una coppia di piloti all'insegna della linea verde, la Ferrari propone per la prima volta negli ultimi venticinque anni uno schieramento privo di campioni del mondo: l'ultima volta era accaduto appunto nel 1995, con Jean Alesi e Gerhard Berger, insieme a Maranello già da 1993. Poi non è più accaduto, grazie - in ordine di "apparizione" - a Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso e Sebastian Vettel, del quale Carlos Jr. prende appunto il posto, sperando che i geni paterni (Carlos Sr. è stato due volte campione del mondo Rally, nel 1990 e nel 1992) siano di buon auspicio nella risalita della Ferrari verso le posizioni ed i risultati che contano. Per finire, Carlos Jr. è il terzo rappresentante del suo Paese ad essere scelto da Maranello per il Mondiale: gli altri sono stati Alfonso De Portago (cinque GP "rossi" tra il 1956 ed il 1957) e naturalmente Fernando Alonso, con 96 GP tra il 2010 ed il 2014, undici vittorie, nonché tre volte vicecampione del mondo: 2010, 2012 e 2013). Senza dimenticare che dalla Spagna sono approdati a Maranello (nel ruolo di collaudatori) anche Pedro de la Rosa e Marc Gené, quest'ultimo tutt'ora ambassador del Cavallino Rampante.