Primi giri di ruote a Fiorano: Shwartzman "scalda" la SF-21 per Leclerc e Sainz

Primo giornata di attività del nuovo anno sulla Pista di Fiorano per quanto riguarda la Formula Uno: a lasciare per primo il box del tracciato di casa della Ferrari è stato Robert Shwartzman che, insieme ad Antonio Giovinazzi, è uno dei due piloti di riserva del Cavallino Rampante per il Mondiale che scatta il primo weekend di marzo in Bahrein. Nella giornata di mercoledì 25 a prendere il posto del giovane pilota russo con licenza israeliana saranno i due titolari Charles Leclerc e Carlos Sainz che - come ha fatto Shwartzman- si metteranno al volante della SF-21 con la quale il monegasco e il madrileno hanno preso parte al Mondiale di due anni fa.