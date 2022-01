Precisazione FIA: "Nessuna decisione è stata ancora presa sull'analisi del GP di Abu Dhabi"

FORMULA 1

La Federazione Internazionale interviene sulla "fuga di notizie" a proposito del futuro del direttore di gara australiano.

di

Stefano Gatti

In seguito al polverone sollevato dalle voci sul probabile ridimensionamento del ruolo di Michael Masi, legate a dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal nuovo responsabile del settore monoposto della FIA Peter Bayer, la Federazione Internazionale stessa ha diffuso un comunicato ufficiale per ribadire che i risultati dell'inchiesta sui fatti del GP di Abu Dhabi dello scorso 12 dicembre saranno presentati a metà febbraio alla F1 Commission e dovranno essere ratificati dal Consiglio Mondiale FIA di venerdì 18 marzo in Bahrain, giorno dei primi turni di prove libere del GP che apre il Mondiale 2022...

Questo il testo del comunicato ufficiale con il quale la FIA ha voluto mettere a tacere le indiscrezioni legate ad un ridimensionamento del ruolo del contestatissimo Direttore di Gara australiano, o quantomeno ad una ridistribuzione dei poteri (e delle responsabilità) finora concentrati nelle mani di una sola persona. Nello (scottante) caso specifico quelle di Michael Masi, il cui operato è stato più volte contestato durante il Mondiale dello scorso anno, fino al controverso epilogo del campionato stesso a Yas Marina.

"Allo stato attuale, nessuna decisione è stata presa a proposito dell'esito della dettagliata analisi relativa al Gran Premio di Abu Dhabi della scorsa stagione. Come comunicato in precedenza, i risultati di questa analisi dettagliata saranno illustrati il 14 febbraio a Londra alla seduta della F1 Commission, dopo un'aperta discussione con i piloti di Formula 1 e dovranno poi essere approvati in via definitiva dal Consiglio Mondiale FIA che si riunirà il 18 marzo in Bahrein, sotto l'autorità del Presidente della FIA Mohammed Bin Sulayem".