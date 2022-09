Porsche, niente ingresso in F1 con Red Bull: trattativa saltata

© Getty Images

La notizia era nell'aria da qualche giorno, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Porsche non entrerà in Formula 1 con Red Bull. La casa tedesca ha spiegato in un comunicato che la trattativa con il team di Milton Keynes è definitivamente naufragata. La casa di Stoccarda ha rivelato anche le motivazioni: "Le premesse sono sempre state quelle di un accordo basato su una condizione di parità, che non includeva solamente una partnership motoristica, ma anche il team. E quest’ultimo obiettivo non può essere raggiunto. Con la finalizzazione del cambiamento regolamentare 2026, la Formula 1 resta senza dubbio uno scenario attraente per Porsche, e dunque continueremo a monitorarla".