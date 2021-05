Pole di Leclerc a Monaco, poi sbatte: Verstappen in prima fila. Seconda fila per Bottas e Sainz. Solo 7. Hamilton!

GP MONACO F.1 PROVE UFFICIALI

Il ferrarista mette a segno la pole position e poi finisce a muro alle piscine provocando la bandiera rossa: con lui in prima fila l'olandese.

di

STEFANO GATTI

Pole position rosa con giallo finale a Montecarlo. Nel suo ultimo time attack Charles Leclerc sbatte alle Piscine, decreta la fine delle qualifiche e resta così davanti a tutti, vanificando l'ultimo assalto di Max Verstappen che scatterà così al suo fianco, a 230 millesimi. Seconda fila per la Mercedes di Valtteri Bottas e l'altra Ferrari di Carlos Sainz, mentre Lewis Hamilton non va oltre il settimo tempo. Leclerc, muro da pole a Monaco Getty Images

Per il ferrarista "di casa" si tratta dell'ottava pole della carriera ma anche della più... drammatica. Leclerc ha staccato il suo 1.10.346 al primo tentativo, poi è tornato in pista per difendersi dall'ultimo assalto di Max Verstappen che lo seguiva in pista, deciso a tornare in vetta ma a congelare le posizioni è stato un episodio... caldissimo. Il ferrarista ha toccato le barriere all'uscita della seconda curva delle Piscine (un dejà vu, a Montecarlo!), "aprendo" la sospensione anteriore destra e volando poi, ormai senza più possibilità di governare la SF21, oltre il cordolo interno della esse e poi di nuovo contro il guard rail. Prove finite, pole position per la Ferrari e Max Verstappen chiaramente rabbuiato (per non dire peggio) per aver dovuto alzare il piede dal gas nel... momento supremo. L'olandese - al quale un incidente in tutto e per tutto simile era capitato in passato - deve rassegnarsi a scattare dall'esterno della prima fila. A meno che i danni alla Rossa non siano così rilevanti da provocare un intervento suscettibile da causare una penalizzazione sulla griglia di partenza. Intanto quella che Charles ha conquistato nel Principato è l'ottava pole in carriera (le altre sette tutte nel 2019) e la prima dal GP del Messico di due anni fa appunto, curiosamente "ereditata" da Max Verstappen, penalizzato per averla stabilita ignorando le bandiere gialle esposte a causa di un incidente di Bottas.

Al momento intanto la Ferrari piazza due monoposto nelle prime due file, visto che Carlos Sainz, meno brillante rispetto all'ultimo turno di prove libere e lui stesso danneggiato dalla bandiera rossa, chiude la qualifica con il quarto tempo, battuto per soli 10 millesimi da Valtteri Bottas, a sua volta staccato di 255 millesimi da Leclerc. Come raramente accade, il finlandese batte il compagno di squadra Lewis Hamilton che conferma (settimo, quarta fila con Sebstian Vettel) di non trovarsi in questi giorni nel suo miglior stato di forma. Davanti al sette volte iridato c'è una terza fila da linea superverde con Lando Norris autore del quinto tempo al volante della McLaren davanti a Pierre Gasly con la sua Alpha Tauri.

Chiudono la top ten Sergio Perez ed Antonio Giovinazzi che formano una quinta fila inedita e... double face. Performance di prestigio infatti per l'italiano che sta vivendo il miglior weekend della stagione (Raikkonen si ferma al Q2 ed è quattordicesimo, settima fila con Lance Stroll). Molto meno per il messicano che - con Hamilton così in difficoltà - aveva l'obbligo morale (e non solo...) di qualificarsi davanti al Re Nero per rendergli la vita difficile al via tra le strade di Montecarlo, aiutando così causa-Verstappen.

Lo stesso discorso vale per Esteben Ocon e Daniel Ricciardo che dividono la sesta fila. Il francese rimonta dal 20esimo ed ultimo tempo delle libere del sabato mattina, mentre il suo compagno di squadra in Alpine Fernando Alonso (due volte primo a Montecarlo) non riesce a superare il taglio iniziale (Q3) e scatterà dalla nona fila con la Williams di Latifi. L'australiano da parte sua... subisce ancora (e pesantemente) dal "gemello diverso" Norris che lo ha fin qui eclissato e si tratta di un tendenza che è tale fin dal GP del Bahrain che ha aperto il Mondiale.

George Russell con la migliore delle Williams e Yuki Tsunoda (decisamente inferiore a Gasly) formano l'ottava fila. Al suo debutto monegasco, il giapponese se non altro non ha commesso errori, cosiccome Nikita Mazepin ed a differenza di Mick Schumacher che invece non ha preso parte alle qualifiche a causa dei danni provocato alla sua VF-21 nell'incidente al Casinò nel finale delle "libere" del sabato mattina. Che fa il paio con il contatto con le barriere della curva Massenet nella seconda sessione di prove libere di giovedì scorso.