Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
IL DESIGN

Pirelli insieme a Nico Vascellari: il trofeo di Monza è un inno alla velocità

Si chiama Chimera: aria, acqua e terra insieme

06 Set 2025 - 09:06
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

I tre elementi principali acqua, aria e terra racchiusi in un unico animale. Chimera è il trofeo realizzato dall'artista italiano Nico Vascellari per il vincitore del GP di Monza di Formula 1. Una collaborazione insieme a Pirelli, giunta al quinto anno consecutivo: scegliere un artista del nostro Paese e affidargli il compito di disegnare la coppa più ambita. È una rievocazione diretta del leggendario mostro mitologico, l’affusolata scultura fonde elementi del corpo del falco pellegrino, del pesce vela e del ghepardo. "E' un inno al movimento, alla velocità, nel luogo iconico: il tempio della velocità", ha spiegato Vascellari nel paddock di Monza affiancato da Mario Isola. 

L’enigmatica figura scultorea, creata da Vascellari per la quinta edizione del progetto ideato da Pirelli e Pirelli HangarBicocca e a cura di Giovanna Amadasi, rappresenta l’idea stilizzata di movimento dei tre animali più veloci d’aria, d’acqua e di terra: le loro peculiarità aerodinamiche – legate all’ala e agli artigli per il falco pellegrino, alla coda per il ghepardo, alla pinna per il pesce vela – sono fuse in un’unica specie fantastica che richiama l’evoluzione, la metamorfosi e il cambiamento. I trofei sono realizzati, con sofisticati processi tecnologici, in alluminio, materiale leggero ampiamente utilizzato nell’ambito dell’ingegneria automobilistica, attraverso un processo che, partendo da un disegno bidimensionale poi trasposto con modellazione organica e stampa 3D in resina, culmina nella fusione a cera persa, tra le più antiche tecniche scultoree, unendo così competenze artigianali e altamente innovative.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:18
Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

00:09
Hadjar, ma che fai?

Hadjar, ma che fai?

01:21
Cadillac in Formula 1

Cadillac in Formula 1

00:10
Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

00:17
Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

01:19
Antonelli diplomato

Antonelli, che traguardo: si è diplomato

00:37
rbroma

Una Red Bull da F1, una bici e il Colosseo: è showrun al Giro d'Italia

00:08
Carlos Sainz, che assist!

Carlos Sainz, che assist!

00:17
Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

00:41
Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

00:18
Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

I più visti di Formula 1

DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

Passione Ferrari: l'abbraccio di Milano a Leclerc e Hamilton

Leclerc: "Credo in un altro miracolo a Monza" | Hamilton ai tifosi: "Darò il massimo"

La Ferrari accende Monza: miglior tempo per Hamilton davanti a Leclerc

Norris svetta nelle FP2, Leclerc nella scia della McLaren

Ferrari a Monza con livrea e divise speciali per celebrare il titolo di Lauda del 1975

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:19
Napoli: Rrahmani costretto a uscire col Kosovo per un problema muscolare
11:18
MotoGP Catalogna, le immagini di qualifiche e Sprint Race
11:08
Due punte pure più due esterni, la nuova Italia di Gattuso non è solo grinta e sacrificio
10:48
Mondiale 2026: ecco le nazioni già qualificate
10:29
Akanji, primo gol da interista e sull'addio al City: "Non è stato bello sentire le parole di Pep"