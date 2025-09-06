Logo SportMediaset
Calcio

Fiorentina in ansia per Gudmundsson: infortunio alla caviglia con l'Islanda

06 Set 2025 - 12:31
© Getty Images

© Getty Images

Albert Gudmundsson è stato protagonista venerdì sera nel largo successo dell'Islanda contro l’Azerbaigian, firmando al 66' la rete del momentaneo 4-0. Ma la bella notizia si è trasformata rapidamente in un campanello d’allarme per la Fiorentina, in vista della ripresa del campionato contro il Napoli: poco dopo il gol, infatti, Gudmundsson ha subito una distorsione alla caviglia ed è stato sostituito. A fare chiarezza, nel post-partita, è stato il ct dell’Islanda: “Speriamo di avere una diagnosi migliore domani (oggi, ndr), quindi speriamo per il meglio. Resta da valutare, ma si è leggermente storto la caviglia. Nei prossimi giorni valuteremo se sarà pronto per martedì”. 

