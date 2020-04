Pirelli in prima linea: Mario Isola fa il volontario

Con la stagione di Formula 1 ferma, Pirelli è scesa in prima linea per combattere l'emergenza coronavirus in Italia e nel mondo. Grande gesto di Mario Isola, responsabile del reparto F1, che in questio giorni sta facendo il volontario presso la Croce Viola di Milano. Lui stesso ha raccontato la sua esperienza alle pagine del Sun: "Come volontari del soccorso sappiamo che dobbiamo essere pronti a prenderci dei rischi, in questo momento il problema è che ogni volta che la radio ‘gracchia’ sei in pericolo. Ma fai il tuo dovere perché lo devi fare. Ho avuto delle discussioni con la mia fidanzata, che non è ovviamente felice di questa situazione. Tutte le volte che presto servizio c’è un rischio che è anche lontano dallo zero”.