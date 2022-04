Pioggia e freddo a Imola: la F1 scende in pista alle 13:30

Condizioni autunnali a Imola per il primo giorno del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Pioggia fitta e costante, vento e freddo per i piloti che sono attesi in pista alle 13:30 per le prime prove libere, mentre alle 17 sono in programma le qualifiche e preoccupa non poco la visibilità. I piloti useranno una visiera completamente trasparente. In più le previsioni non promettono nulla di buono: precipitazioni fino a tarda serata.

F1