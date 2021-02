Primo ciak per la McLaren MCL35M: filming day a Silverstone

FORMULA 1

Lo storico team di Woking torna dopo sette anni alla power unit Mercedes e punta a ripetere il terzo posto nel Mondiale Costruttori.

Ieri il "lancio" della monoposto, oggi il primo shakedown - o meglio filming day - sulla pista di Silverstone. Il "battesimo" dell'asfalto è toccato a Lando Norris che affronta la sua terza stagione nel team "papaya" ed al tempo stesso la sfida interna con Daniel Ricciardo. L'australiano - quinto nel Mondiale dell'anno scorso - punta a ritrovare il gradino più alto del podio.

Debutto bagnato per la nuova McLaren a Silverstone. Prima uscita dai box del circuito che ospita il GP d'Inghilterra a metà mattinata nelle mani del 21enne pilota di Bristol che con Ricciardo forma una coppia potenzialmente "esplosiva", sulla quale il team britannico punta per ripetere il terzo posto nel Mondiale Costruttori e magari... migliorarlo. Per farlo servirà però una monoposto vincente ed è questa la missione affidata a Lando e Daniel: regalare alla McLaren un successo che manca dall'ultimo appuntamento del Mondiale del 2012, quando Jenson Buttonsi aggiudicò il GP del Brasile.