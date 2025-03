Piastri, scusate il ritardo. Ferrari dalle stelle alle stalle in ventiquattro ore

Tutti dietro alla lavagna dalle parti di Maranello. La doppia squalifica di Shanghai ha completamente oscurato la prima e storica vittoria rossa di LEWIS HAMILTON nella Sprint della vigilia: VOTO 7 a sir Lewis. Limitatamente al successo nel formato breve, s'intende. VOTO 5,5 a CHARLES LECLERC (stiamo sempre parlando del giudizio sulla prova in pista del monegasco) che - su un tracciato che raramente gli è andato a genio, ha provato a fare il suo dovere ma non si è mai davvero acceso. Corrente alternata da venerdì a domenica. Certo, sul giudizio complessivo pesa il weekend tutto in discesa (o meglio a precipizio) di un team in serio e già comprovato affanno nel processo di comprensione di una monoposto che - dopo due GP - resta un oggetto misterioso e indecifrabile per i suoi stessi artefici, prima ancora che per i piloti chiamati a portarla al limite. La doppia squalifica finale è un'onta da cancellare al più presto, non ci sono scuse. Alta pressione in Giappone, e non stiamo parlando delle previsioni meteo!