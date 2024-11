Piastri regala la vittoria-sprint a Norris, 3. Verstappen. Le Ferrari giù dal podio

Al via dalla pit lane le due Aston Martin di Alonso e Stroll oltre alla Stake F1 Sauber di Zhou, causa modifiche alle tre monoposto (che occupavano giù le ultime caselle della griglia), causa interventi sulle monoposto in regime di parco chiuso. Tutti al via su mescola media, 24 giri in programma. Piastri scatta subito in testa dalla pole, seguito da Norris, Leclerc, Verstappen e Sainz. Il tre volte campione del mondo olandese ingaggia il ferrarista monegasco che tiene duro. Piastri "aiuta" Norris dandogli il DRS su Leclerc che si fa minaccioso. Un terzo della distanza (giro 8 di 24): aria di ordini di squadra in casa McLaren: Norris ha fretta ma il leader australiano nicchia. Quattro piloti in un fazzoletto: Piastri, Norris, Leclerc e un "rinato" Verstappen. Poi Sainz, Russell, Gasly, Lawson, Perez e Bearman che chiude la top ten davanti al compagno di squadra Hulkenberg. Lungo in staccata di Leclerc a metà gara, Charls esce dal DRS di Norris. Scambio di posizioni tra le McLaren programmato per l'ultimo giro, se Leclerc sarà ancora fuori DRS da Norris. Verstappen attacca e supera Leclerc per la terza posizione. Ferrari ora quarta e quinta. Nervosismo nelle comunicazioni radio McLaren con i propri piloti. Norris ha via libera da Piastri al 22esimo dei 24 giri. Virtual Safety Car per la Haas di Hulkenberg fermo a bordo pista. Verstappen è nella scia di Norris e lo attacca quando al Direzione Gara dà via libera ma forse infrangendo il delta time VSC per portarsi alle spalle del rivale per il titolo. Max chiude terzo dietro alle McLaren ma è sotto inchiesta.