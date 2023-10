Orgoglio Button: "501 podi McLaren? No, senza i miei sono 475!"

© Getty Images

"Evidentemente i miei 26 podi per voi non contano, quindi sono solo 475!" Ferito nell'orgoglio ma non al punto da dimenticare il sense of humour tipicamente british. Reagisce così, Jenson Button, alla grave dimenticanza della McLaren che - ricordando il proprio podio numero 500 (e il 501) conquistati da Oscar Piastri e da Lando Norris in Qatar, celebra il prestigioso traguardo con un poster che raffigura tutti i propri piloti riusciti nell'impresa, dimenticandosi però del 43enne pilota di Froome, che al volante della McLaren ha conquistato otto vittorie tra il 2010 e il 2012 e altri diciotto passaggi appunto sugli altri due gradini del podio tra il 2010 e il 2014, per poi rimanere con minor successo nel team di Woking a tempo pieno fino al 2016, on un ultima uscita one-off nel 2017 a Montecarlo.