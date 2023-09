Operazione sorpasso: Ferrari scavalca Aston Martin e mette (nel mirino) le Frecce?

FORMULA 1

Solo le irraggiungibili Red Bull davanti alle Rosse nel GP d'Italia ma la riprova "by night" di Singapore bussa già alle porte

© Getty Images Monza, il giorno dopo: la realtà della Ferrari più brillante dell'anno si scontra già con la prospettiva di un Gran Premio di Singapore che per le Rosse sarà facilmente in salita. Sì perché - Verstappen dei record a parte - questo è un Mondiale a episodi, ciascuno dei quali spesso slegati da quello precedente e da quello successivo. Lo ripete senza sosta da inizio estate il Team Principal Vasseur e i fatti (anzi, i Gran Premi) gli danno ragione. La Ferrari d'attacco vista in pista per tre giorni di fila sui rettifili e sui curvoni "da pelo" dell'Autdromo Nazionale scalda intanto il cuore: una boccata d'ossigeno soprattutto per la cabina di regia di Maranello, chiamata però ora ad alzare il livello della sfida anche su tracciati più guidati, ad iniziae da quello di Marina Bay, verso il quale il Mondiale fa ora rotta per il quindicesimo GP dell'anno, in programma nel weekend centrale di settembre.

© Getty Images

Ripetersi sui livelli monzesi sarà oggettivamente difficile, perché il focus è ormai spostato sul prossimo anno. Non ci si può in ogni caso tirare indietro: il terzo posto di Sainz e il quarto di Leclerc nel GP d'Italia hanno permesso alla Scuderia di Maranello di superare Aston Martin per il terzo posto nel Mondiale Costruttori: 228 punti a 217. Un piazzamento da difendere ora ad ogni costo, come obiettivo minimo stagionale. La missione è molto possibile perché - al di là degli episodi di cui sopra - i due ferraristi assicurano entrambi il massimo rendimento, mentre in casa Aston Alonso corre praticamente da solo, visto che il demotivato Stroll di questa stagione appare realmente alla deriva e ormai prossimo al capolinea della sua avventura nel Mondiale.

© Getty Images

Molto più difficile - per le Rosse - andare a caccia del "titolo" di vicecampione: quarantacinque punti di differenza con Mercedes (228 contro 273) sono davvero tanti. Anche perché - dentro il garage delle Frecce Nere - Russell garantisce continuità e weekend sottotono come quello monzese sono per Hamilton rare eccezioni, non certo la regola. A spingere Sainz e Leclerc è anche una rivalità sportiva che a Monza ha regalato spettacolo ed emozioni al popolo ferrarista: in palio c'era "solo" il terzo gradino del podio ma la posta in gioco tra lo spagnolo e il monegasco è alta e la partita monzese si è chiusa con Carlos costantemente davanti a Charles per l'intero fine settimana: un dato di fatto per certi versi sorprendente ma occorre dare a Sainz quello che gli spetta.