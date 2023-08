Nuovo sponsor tricolore per il team Red Bull a Monza

VERSO IL GP D'ITALIA

Sulle monoposto di Verstappen e Perez comparirà il marchio Esselunga

© ufficio-stampa Rinnovato anche per quest’anno l’esclusivo accordo tra Red Bull, brand austriaco leader mondiale nel settore degli energy drink, ed Esselunga, una delle principali realtà nel settore della grande distribuzione. Infatti, in occasione del prossimo Gran Premio d’Italia di Formula 1 che si svolgerà sullo storico circuito di Monza, Esselunga sarà nuovamente team partner della scuderia Oracle Red Bull Racing. La scuderia austriaca, che ha fatto il suo debutto nella più prestigiosa categoria motoristica del mondo nel 2005, ha saputo consolidarsi tra i team di maggior successo nella storia della Formula 1. Diversi sono i titoli mondiali tra piloti e costruttori, l’ultimo conquistato proprio nel 2022 con un brillante Max Verstappen alla guida della Red Bull RB18. Oltre 100 sono le vittorie conseguite dalla scuderia Oracle Red Bull Racing dal suo debutto nella categoria: un risultato che sicuramente posiziona la squadra tra le più competitive delle ultime stagioni.

Sarà proprio il logo di Esselunga ad accompagnare le monoposto Oracle Red Bull Racing in occasione del Gran Premio d’Italia all’Autodromo Nazionale Monza dall’1 al 3 settembre 2023. Sfrecciando tra le iconiche curve del Tempio della Velocità i due piloti, Max Verstappen e Sergio Perez, regaleranno un weekend ricco di emozioni e spettacolo. Anche quest’anno non mancheranno le iniziative che vedranno protagonisti i clienti Red Bull ed Esselunga.

Dopo aver “scaldato i motori” dal 21 al 27 agosto presso l’Esselunga di Fino Mornasco, dal 29 agosto al 3 settembre i simulatori Oracle Red Bull Racing, saranno presenti nel negozio di Monza di Viale Libertà. Dal 28 agosto al 3 settembre nello store Esselunga di Macherio in via Volta, sarà invece possibile ammirare da vicino una monoposto Oracle Red Bull Racing. Infine, partecipando all’esclusivo concorso Red Bull-Esselunga si potrà vincere un’esperienza di guida da vero pilota in Austria al Red Bull Ring.